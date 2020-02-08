«Крылья Советов» вызвали на сбор защитника молодёжной команды
Защитник молодёжной команды «Крыльев Советов» Александр Евинов прибыл в Турцию, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Евинов примет участие в одном из контрольных матчей основной команды «Крыльев Советов» на сборе в Белеке.
Евинов является воспитанником «Чертаново». В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 18 матчах за молодёжную команду «Крыльев Советов», забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Самарские «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит». В тройку лидеров чемпионата входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).
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