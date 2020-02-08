«Спартак» — «Партизан»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 февраля в 14:00

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 3-го тура Кубка Матч Премьер между «Спартаком» и «Партизаном». Встреча пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В турнире принимают участие четыре команды. Два оставшихся участника — московский «Локомотив» и белградский «Партизан» — заключительный матч Кубка проведут в воскресенье.
«Спартак» лидирует в турнирной таблице, набрав в 2 матчах 4 очка. В активе «Ростова» и «Локомотива» — по 3 очка. «Партизан» (2) замыкает турнирную таблицу.
Это третий розыгрыш товарищеского турнира. Впервые он был проведёт в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года и первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.
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