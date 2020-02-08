Бербатов: пришёл в ужас от слов Месси в адрес Абидаля

Димитар Бербатов, бывший одноклубник спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля по «Монако», поделился мнением о конфликте экс-партнёра по команде с капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Месси должен оставлять грязное бельё внутри клуба. Во всех великих клубах бывают разногласия, но все — от игроков до руководства — должны помнить, что играют на одну команду. Разногласия никогда не должны выходить наружу.

Я играл с Абидалем в «Монако». Пришёл в ужас, когда Месси так открыто критиковал его на протяжении этой недели. Он сделал работу за журналистов. Месси настолько важен для команды, что можно сказать, что он и есть «Барселона». Да, у игроков сегодня много власти, но надеюсь, что Месси и Абидаль смогут разрешить разногласия как можно скорее", — цитирует Бербатова AS со ссылкой на Betfair.