Иньеста выиграл с «Виссел Кобе» Суперкубок Японии. У игрока это 37-й трофей в карьере

«Виссел Кобе» в матче Суперкубка Японии обыграл чемпиона страны — «Йокогаму». Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В экстратайме команды голов не забили. В серии пенальти точнее были игроки «Виссел Кобе» — 3:2.

Интересно, что в серии послематчевых пенальти футболисты реализовали первые четыре 11-метровых удара. Однако после этого не было забито девять ударов подряд.

В составе «Виссел Кобе» весь матч отыграл легенда «Барселоны» Андрес Иньеста. На 53-й минуте встречи он получил предупреждение, а в серии послематчевых пенальти реализовал первый удар команды. Это 37-й трофей в карьере 35-летнего испанца. В списке самых титулованных футболистов в истории он уступает только бразильцу Дани Алвесу, на счету которого 40 побед в турнирах за клубы и сборную.