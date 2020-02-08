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Кака: прекрасно видеть, как мотивирован Ибрагимович

Кака: прекрасно видеть, как мотивирован Ибрагимович
Футбол / Италия 0

Бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кака высказался о форварде Златане Ибрагимовиче и полузащитнике Лукасе Пакете, которые выступают за миланскую команду.

«Прекрасно видеть, как мотивирован Ибрагимович. Лично я никогда не жалел о том, что оставил игровую карьеру.

Что касается пакеты, он должен обрести уверенность в себе. Прошлый год для него прошёл хорошо, но дальше всё стало немного труднее. Я знаю об этом по опыту. Другие игроки начинают узнавать тебя, и всё становится сложнее. В сильной команде он может стать важным игроком. Думаю, ему нужно немного адаптироваться к итальянскому футболу. Он должен быть более практичным на поле, но при этом не терять креативность», — приводит слова Кака La Gazzetta dello Sport.

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