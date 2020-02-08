Кака: прекрасно видеть, как мотивирован Ибрагимович

Бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кака высказался о форварде Златане Ибрагимовиче и полузащитнике Лукасе Пакете, которые выступают за миланскую команду.



«Прекрасно видеть, как мотивирован Ибрагимович. Лично я никогда не жалел о том, что оставил игровую карьеру.



Что касается пакеты, он должен обрести уверенность в себе. Прошлый год для него прошёл хорошо, но дальше всё стало немного труднее. Я знаю об этом по опыту. Другие игроки начинают узнавать тебя, и всё становится сложнее. В сильной команде он может стать важным игроком. Думаю, ему нужно немного адаптироваться к итальянскому футболу. Он должен быть более практичным на поле, но при этом не терять креативность», — приводит слова Кака La Gazzetta dello Sport.

Ибрагимович перед матчем с «Вероной» попросил натянуть на кресла футболки со своим номером