Кака: прекрасно видеть, как мотивирован Ибрагимович
Бывший игрок «Милана» и сборной Бразилии Кака высказался о форварде Златане Ибрагимовиче и полузащитнике Лукасе Пакете, которые выступают за миланскую команду.
«Прекрасно видеть, как мотивирован Ибрагимович. Лично я никогда не жалел о том, что оставил игровую карьеру.
Что касается пакеты, он должен обрести уверенность в себе. Прошлый год для него прошёл хорошо, но дальше всё стало немного труднее. Я знаю об этом по опыту. Другие игроки начинают узнавать тебя, и всё становится сложнее. В сильной команде он может стать важным игроком. Думаю, ему нужно немного адаптироваться к итальянскому футболу. Он должен быть более практичным на поле, но при этом не терять креативность», — приводит слова Кака La Gazzetta dello Sport.
Ибрагимович перед матчем с «Вероной» попросил натянуть на кресла футболки со своим номером
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
12:11
-
11:55
-
11:54
-
11:36
-
11:27
-
11:00
-
10:56
-
10:48
-
10:41
-
10:38
-
10:15
-
09:56
-
09:55
-
09:42
-
09:25
-
09:24
-
08:22
-
05:33
-
04:27
-
04:11
-
02:54
-
01:53
-
01:21
-
01:07
-
00:44
-
00:40
-
00:28
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:31
-
23:28
Партнерский контент