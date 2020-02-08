Жене Морозюка грозит тюремный срок за исполнение гимна Украины в нижнем белье

Юрист Юрий Юрченко заявил, что Ирине Морозюк, жене бывшего игрока киевского «Динамо» Николая Морозюка, грозит тюремный срок за исполнение гимна Украины в нижнем белье.

«Надругательство — это оскорбительное отношение, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев или арестом на срок до 3 лет. С объективной стороны, преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 338, заключаются в публичном надругательстве. То есть надругательство над государственными символами влечёт ответственность по вышеупомянутой статье только в том случае, если она была публичной.

Если и брать в пользование государственные символы, то они могут использоваться исключительно с уважением! И ни одно пренебрежение недопустимо, в том числе и насмешки", — цитирует Юрченко «Чемпион-Украина».

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