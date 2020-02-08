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Венгер может стать президентом «Ренна»

Венгер может стать президентом «Ренна»
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может стать президентом «Ренна», сообщает L'Equipe.

Напомним, ранее пост президента французского клуба покинул Оливье Летанг. «Ренн» принадлежит одному из богатейших предпринимателей мира — Франсуа Пино.

70-летний французский специалист возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 год. С английской командой Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги, семь Кубков Англии и семь Суперкубков Англии. Напомним, Арсен Венгер возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.

«Ренн» набрал 40 очков в 23 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен».

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