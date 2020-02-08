Венгер может стать президентом «Ренна»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может стать президентом «Ренна», сообщает L'Equipe.
Напомним, ранее пост президента французского клуба покинул Оливье Летанг. «Ренн» принадлежит одному из богатейших предпринимателей мира — Франсуа Пино.
70-летний французский специалист возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 год. С английской командой Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги, семь Кубков Англии и семь Суперкубков Англии. Напомним, Арсен Венгер возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.
«Ренн» набрал 40 очков в 23 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен».
«Арсенал» рассматривает возможность возвращения Венгера в новой роли
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