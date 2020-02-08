«Уфа» продлила контракт с Кротовым
«Уфа» на официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Вячеславом Кротовым. Новое соглашение 26-летнего форварда с клубом рассчитано на два года.
Напомним, Кротов перешёл в «Уфу» из московского «Спартака» в августе 2015 года. За это время форвард провёл 106 матчей в составе «Уфы» и забил 10 голов. Кротов является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
«Уфа» набрала 25 очков в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
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