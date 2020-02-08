«Барселона» может подписать форварда «Сарагосы» Луиса Суареса на замену Луису Суаресу

Форвард «Сарагосы» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает в «Твиттере» El Larguero.

Согласно информации источника, сине-гранатовые уже контактировали относительно перехода 22-летнего нападающего. В то же время отмечается, что переговоры обещают быть непростыми для каталонского клуба, так как колумбиец выступает за «Сарагосу» на правах аренды, а права на игрока принадлежат «Уотфорду». На «Камп Ноу» рассматривают футболиста в качестве замены форварду Луису Суаресу, который в нынешнем сезоне может не сыграть.

Ранее стало известно, что из-за травм Усмана Дембеле и Суареса «Барселоне» могут разрешить подписать им на замену вне пределов трансферного окна игрока, который выступает в Испании.

Суарес в 25 матчах за «Сарагосу» забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи.