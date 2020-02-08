Милошевич: российским футболистам нигде не заплатят так много, как дома

Бывший игрок «Сельты» и «Рубина» Саво Милошевич высказался о переходе форварда Фёдора Смолова в клуб из Виго, а также поделился мнением об адаптации российских футболистов за рубежом.



«Самое главное, чтобы «Сельта» не вылетела из Примеры. Это станет большой проблемой. А так команда всегда демонстрировала интересный атакующий комбинационный футбол. Там эти традиции очень сильны. Считаю, для Смолова — это отличный вариант, как и вообще для россиян, которые любят такую игру.



Смолов способен помочь „Сельте“, но болельщики всегда ждут, что игроки адаптируются мгновенно, а это не очень просто. Даже самым хорошим футболистам необходимо время, чтобы привыкнуть к новому для себя чемпионату. На это тоже надо делать скидку.



Почему российские игроки не слишком удачно адаптируются за рубежом? Думаю, проблема не в адаптации, а в том, что россиянам просто нет смысла уезжать, ведь так много, как дома, им нигде не заплатят. При этом РПЛ — очень сильная лига. В плане беговой работы — это один из сильнейших чемпионатов в Европе вообще. Я знаю, о чём говорю, поскольку сам играл за «Рубин». Поэтому, если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги», — приводит слова Милошевича «RT на русском».