«Байер» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 8 февраля в 20:30

Сегодня, 8 февраля, состоится матч между «Байером» и дортмундской «Боруссией». Встреча 21-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маркусом Шмидтом. В судейскую бригаду войдут ассистенты Кристоф Гюнш и Кристиан Бандурски. Резервный рефери — Флориан Бадштюбнер.
В первой части сезона «Боруссия» встречалась с «Байером» в 4-м туре. Матч, прошедший на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершился победой хозяев со счётом 4:0.
«Боруссия» набрала 39 очков в 20 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер» (34) — на 5-м месте.
- 8 февраля 2020
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