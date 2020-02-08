Защитник «Гамбурга» Пападопулос отклонил предложения двух клубов РПЛ

Защитник «Гамбурга» Кириакос Пападопулос мог продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает Hamburger Morgenpost.
Согласно информации источника, в подписании 27-летнего футболиста были заинтересованы «Крылья Советов» и «Рубин». Однако оба предложения грек отклонил по причине того, что они были менее выгодными в финансовом плане, чем его контракт с «Гамбургом». На защитника претендовали также «Шанхай Шэньхуа» и «Трабзонспор».
Ранее сообщалось, что Пападопулос близок к переходу в московское «Динамо», однако позже футболист заявил, что не перейдёт в московский клуб.
Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча. Контракт грека с немецким клубом рассчитан до ближайшего лета. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 1,5 млн.
- 8 февраля 2020
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