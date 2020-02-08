«Крылья Советов» обыграли «Нефтехимик» в контрольном матче, Анюков и Тимофеев были удалены
В товарищеском матче на сборе в Турции «Крылья Советов» встречались с «Нефтехимиком». Матч завершился победой самарской команды со счётом 2:1.
В первом тайме красные карточки получили игроки «Крыльев Советов» Александр Анюков и Артём Тимофеев. Согласно предварительной договорённости между командами, удалённых футболистов можно было заменить. Голы в составе самарского клуба на счету Егора Голенкова и Никиты Чернова.
Самарские «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит». В тройку лидеров чемпионата входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).
«Крылья Советов» вызвали на сбор защитника молодёжной команды
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