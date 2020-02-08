В матче Суперкубка Японии игроки не реализовали 9 пенальти подряд
В матче Суперкубка Японии между «Йокогамой» и «Виссел Кобе» не было реализовано девять 11-метровых ударов подряд. Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В экстратайме команды голов не забили. В серии пенальти точнее были игроки «Виссел Кобе» — 3:2.
Интересно, что в серии послематчевых пенальти футболисты реализовали первые четыре 11-метровых удара. В составе «Виссел Кобе» первый пенальти исполнил легенда «Барселоны» Андрес Иньеста. Однако после этого не было забито девять ударов подряд.
Видео можно посмотреть на канале «Чемпионата» в «Телеграме».
В минувшем сезоне «Йокогама» стала чемпионом Японии. «Виссел Кобе» финишировал на 8-м месте и выиграл Кубок страны. Суперкубок стал лишь вторым выигранным трофеем в истории клуба.
Иньеста выиграл с «Виссел Кобе» Суперкубок Японии. У игрока это 37-й трофей в карьере
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