Инсинье: лучше Месси только Марадона

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.



«Месси обладает такими качествами, которых нет ни у кого. Он единственный, кому можно позавидовать. Обожаю его как игрока и как человека. Он не выставляет личную жизнь напоказ. Он очень сдержанный, и это многое говорит о Месси. Он чемпион на поле и за его пределами. Лучше Месси только Марадона», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.



Напомним, Диего Марадона выступал в составе «Наполи» с 1984 с 1991 год. На счету аргентинца 81 гол в чемпионате Италии.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Барселоной». Первый матч состоится в Италии 25 февраля, ответный — в Испании 18 марта.