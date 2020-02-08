Инсинье: лучше Месси только Марадона
Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
«Месси обладает такими качествами, которых нет ни у кого. Он единственный, кому можно позавидовать. Обожаю его как игрока и как человека. Он не выставляет личную жизнь напоказ. Он очень сдержанный, и это многое говорит о Месси. Он чемпион на поле и за его пределами. Лучше Месси только Марадона», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.
Напомним, Диего Марадона выступал в составе «Наполи» с 1984 с 1991 год. На счету аргентинца 81 гол в чемпионате Италии.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Барселоной». Первый матч состоится в Италии 25 февраля, ответный — в Испании 18 марта.
Инсинье обратился к юному фанату «Наполи», который расплакался из-за поражения команды
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