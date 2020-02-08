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Тренер «Партизана» был удалён в матче со «Спартаком», после призвал команду уйти с поля

Тренер «Партизана» был удалён в матче со «Спартаком», после призвал команду уйти с поля
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич был удалён в матче 3-го тура Кубка Матч Премьер со «Спартаком».

В конце первого тайма 46-летний специалист начал активно выражать протест против решения арбитра. После он выбросил на поле бутылку с водой. За это наставнику сербской команды была предъявлена арбитром красная карточка. В ответ Милошевич жестом рукой призвал свою команду покинуть поле. Несмотря на это, матч продолжился. Милошевич так и не покинул скамейку запасных «Партизана».

К 55-й минуте счёт в матче 2:2. У «Спартака» забитые мячи на счету Романа Зобнина и Александра Соболева. В составе «Партизана» результативные удары у Страхини Павловича и Сейдубы Сума. С 42-й минуты красно-белые играют в большинстве после удаления Бибраса Натхо.

Скандал в матче «Спартак» — «Партизан». Милошевича удалили, он чуть не увёл команду с поля
Концовка первого тайма вышла жаркой. Также удалился бывший «армеец» Натхо.
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