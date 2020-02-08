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Соболев забил первый гол за «Спартак»

Соболев забил первый гол за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура товарищеского турнира в Катаре «Спартак» встречается с «Партизаном». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. К 50-й минуте в матче ничья — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте второй гол «Спартака» на свой счёт записал нападающий Александр Соболев. Этот забитый мяч стал первым у форварда в составе красно-белых. Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона и включающей опцию последующего выкупа.

В турнире принимают участие четыре команды. Два оставшихся участника — московский «Локомотив» и «Ростов» — заключительный матч Кубка проведут в воскресенье, 9 февраля.

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