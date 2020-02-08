ЦСКА огласил состав на матч с «Оддом»

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с норвежской командой «Одд», который состоится сегодня, 8 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.



Состав ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Седрик Гогуа, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Яка Бийол, Георгий Щенников, Кирилл Колесниченко, Константин Марадишвили, Илья Шкурин, Давид Караев.



Запасные: Владислав Тороп, Никита Котин.



В настоящее время ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В ЦСКА — с первого класса до первой команды. Мотивирующая история коренного «армейца» Из игроков 2000 года рождения только он прошёл всю клубную вертикаль снизу доверху.