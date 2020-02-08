Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА огласил состав на матч с «Оддом»

ЦСКА огласил состав на матч с «Оддом»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА объявил стартовый состав на товарищеский матч с норвежской командой «Одд», который состоится сегодня, 8 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Состав ЦСКА: Илья Помазун, Максим Елеев, Седрик Гогуа, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев, Яка Бийол, Георгий Щенников, Кирилл Колесниченко, Константин Марадишвили, Илья Шкурин, Давид Караев.

Запасные: Владислав Тороп, Никита Котин.

В настоящее время ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В ЦСКА — с первого класса до первой команды. Мотивирующая история коренного «армейца»
Из игроков 2000 года рождения только он прошёл всю клубную вертикаль снизу доверху.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020