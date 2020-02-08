Пети: Месси — не такая же машина, как Роналду. Он не подходит для английского футбола

Бывший французский полузащитник Эммануэль Пети поделился мнением о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

«Месси — не Криштиану Роналду. Он не является такой же машиной в физическом плане. Роналду — монстр. Лионелю 32 года, у него есть ещё один или два сезона, которые он сможет провести на высшем уровне. Даже играя с отличными футболистами в «Барселоне», у него не будет прежних дриблинга и скорости. Думаю, он понимает, что конец карьеры не за горами.

Честно говоря, не думаю, что Месси подходит для интенсивного английского футбола. Ему не нравится, когда его закрывают. В Испании он защищён. Болельщикам в Англии было бы приятно увидеть Лео, но не понимаю, зачем такому клубу, как «Манчестер Сити», покупать Месси в возрасте 32 или 33 лет», — приводит слова Пети Goal.