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Гол Малиновского помог «Аталанте» одолеть «Фиорентину» и закрепиться в топ-4 Серии А

Гол Малиновского помог «Аталанте» одолеть «Фиорентину» и закрепиться в топ-4 Серии А
Футбол / Италия 0

В 23-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Аталанту». Матч прошёл на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершился со счётом 1:2.

На 32-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Федерико Кьезы. В начале второго тайма, на 49-й минуте, команда из Бергамо восстановила равенство усилиями форварда Дувана Сапаты. Решающий гол был забит на 72-й минуте. Его автором стал украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский.

«Аталанта», набрав 42 очка, закрепилась на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Отрыв от располагающейся строчкой ниже «Ромы» составляет 3 очка. «Фиорентина» (25) осталась на 14-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

Италия - Серия А. 23-й тур
08 февраля 2020, суббота. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Кьеза – 32'   1:1 Сапата – 49'   1:2 Малиновский – 72'
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