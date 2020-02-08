Гол Малиновского помог «Аталанте» одолеть «Фиорентину» и закрепиться в топ-4 Серии А

В 23-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Аталанту». Матч прошёл на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершился со счётом 1:2.



На 32-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Федерико Кьезы. В начале второго тайма, на 49-й минуте, команда из Бергамо восстановила равенство усилиями форварда Дувана Сапаты. Решающий гол был забит на 72-й минуте. Его автором стал украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский.



«Аталанта», набрав 42 очка, закрепилась на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Отрыв от располагающейся строчкой ниже «Ромы» составляет 3 очка. «Фиорентина» (25) осталась на 14-м месте.



Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020