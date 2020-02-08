«Хетафе» сократил отставание от «Барселоны», разгромив «Валенсию»
В матче 23-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Валенсию». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первых двух голов стал нападающий «Хетафе» Хорхе Молина на 58-й и 67-й минутах. В конце встречи «Валенсия» осталась в меньшинстве — красную карточку получил защитник Алессандро Флоренци. После удаления ещё один мяч в ворота гостей отправил форвард Хайме Мата.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49 очков). Второе место занимает «Барселона» (46), третье — «Хетафе» (42), четвёртое — «Севилья» (39), пятое — «Валенсия» (37).
Испания - Примера. 23-й тур
08 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Молина – 58' 2:0 Молина – 67' 3:0 Мата – 87'
Удаления: нет / Флоренци – 78'
Черышев: испанцы испытывают к России и Путину не то что страх, а уважение
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
20:51
-
20:45
-
20:35
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:56
-
18:38
-
18:23
-
18:09
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:02
-
17:01
-
16:44
-
15:54
-
15:41
-
15:33
-
15:28
-
15:13
-
15:13
-
15:09
-
14:54
Партнерский контент