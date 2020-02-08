«Хетафе» сократил отставание от «Барселоны», разгромив «Валенсию»

В матче 23-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Валенсию». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первых двух голов стал нападающий «Хетафе» Хорхе Молина на 58-й и 67-й минутах. В конце встречи «Валенсия» осталась в меньшинстве — красную карточку получил защитник Алессандро Флоренци. После удаления ещё один мяч в ворота гостей отправил форвард Хайме Мата.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49 очков). Второе место занимает «Барселона» (46), третье — «Хетафе» (42), четвёртое — «Севилья» (39), пятое — «Валенсия» (37).