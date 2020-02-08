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«Хетафе» сократил отставание от «Барселоны», разгромив «Валенсию»

«Хетафе» сократил отставание от «Барселоны», разгромив «Валенсию»
Футбол / Испания 0

В матче 23-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Валенсию». Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первых двух голов стал нападающий «Хетафе» Хорхе Молина на 58-й и 67-й минутах. В конце встречи «Валенсия» осталась в меньшинстве — красную карточку получил защитник Алессандро Флоренци. После удаления ещё один мяч в ворота гостей отправил форвард Хайме Мата.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы.

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал» (49 очков). Второе место занимает «Барселона» (46), третье — «Хетафе» (42), четвёртое — «Севилья» (39), пятое — «Валенсия» (37).

Испания - Примера. 23-й тур
08 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
3 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Молина – 58'   2:0 Молина – 67'   3:0 Мата – 87'
Удаления: нет / Флоренци – 78'
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