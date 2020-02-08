Защитник «Барселоны» Фирпо: в детстве плакал после тренировок

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо признался, что в детстве ему не нравилось заниматься футболом. Об этом 23-летний игрок рассказал накануне выездного матча 23-го тура испанской Примеры с «Бетисом».
«Меня заставляли заниматься футболом, чтобы я завёл друзей. Мне не нравилось играть. После тренировок возвращался домой и плакал. Говорил, что хочу бросить футбол, поскольку он мне не нравился», — приводит слова футболиста Marca.
Фирпо выступал за «Бетис» с 2014 года. Он впервые выйдет против бывшего клуба в составе сине-гранатовых в Севилье.
«Это будет особенный день. С нетерпением жду, как меня встретят. Очень большой стадион, с невероятной атмосферой. Когда был игроком местной команды, поддержка болельщиков была великолепной. Даже не хочу представлять, какое давление оказывается на приезжих игроков», — сказал Хуниор.
Матч «Бетис» — «Барселона» пройдёт в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» завтра, 9 февраля, начало — в 23:00 мск.
- 8 февраля 2020
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