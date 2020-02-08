Слуцкий спел перед игроками «Рубина». Видео
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий спел перед своими подопечными.
В ролике, размещённом в «твиттере» клуба, специалист исполнил песню «Разговор со счастьем» из популярного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Видео доступно на «Чемпионате».
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре прошлого года. Незадолго до назначения в казанский клуб Леонид подал в отставку с поста главного тренера «Витесса». В Нидерландах специалист проработал полтора года. Ранее он тренировал такие команды, как «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити» и сборная России.
«Рубин», набрав в 19 турах 19 очков, находится в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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