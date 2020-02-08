Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватно ведущая себя женщина

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев пожаловался на преследование со стороны некой Ники Гусейновой. Видеообращение футболиста на своей странице в «Интстаграме» опубликовала его жена Алана.

«Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию по поводу Ники Гусейновой. Это вообще человек какой-то невменяемый. Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает её.

Вчера уже просто дошло до какого-то безумия — она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. Звонок был в 12 часов ночи на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом нас соединили.

Видимо, у человека не всё в порядке с головой, это моё мнение, потому что она просто живёт не своей жизнью, а полностью только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас всё было плохо.

Даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый», — сказал Мамаев.