Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватно ведущая себя женщина

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев пожаловался на преследование со стороны некой Ники Гусейновой. Видеообращение футболиста на своей странице в «Интстаграме» опубликовала его жена Алана.
«Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию по поводу Ники Гусейновой. Это вообще человек какой-то невменяемый. Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает её.
Вчера уже просто дошло до какого-то безумия — она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. Звонок был в 12 часов ночи на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом нас соединили.
Видимо, у человека не всё в порядке с головой, это моё мнение, потому что она просто живёт не своей жизнью, а полностью только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас всё было плохо.
Даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый», — сказал Мамаев.
- 8 февраля 2020
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