«Марсель» обыграл «Тулузу» в матче чемпионата Франции благодаря голу Пайета
В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Марсель» принимал «Тулузу». Встреча состоялась в Марселе на стадионе «Велодром» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал хавбек «Марселя» Димитри Пайет, отправивший мяч в ворота соперника на 51-й минуте после передачи защитника Буны Сарра.
Беспроигрышная серия «Марселя» в чемпионате Франции достигла 13 матчей. В предыдущих турах подопечные Андре Виллаш-Боаша одержали 9 побед и 3 раза сыграли вничью. «Тулуза» потерпела второе поражение кряду.
«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. В активе бело-голубых 49 очков. «Тулуза» (13) — на последнем, 20-м месте.
Календарь матчей чемпионата Франции сезона-2019/2020
Франция - Лига 1. 24-й тур
08 февраля 2020, суббота. 19:30 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Пайет – 51'
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