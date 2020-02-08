Морган: если не считать передачи, то семь месяцев беременности не сильно сказались на мне

Футболистка «Орландо Прайд» и сборной США Алекс Морган в шутливой форме высказалась о том, что продолжает тренироваться, несмотря на то что находится на восьмом месяце беременности.
«Если не считать передачи, то семь месяцев беременности не сильно сказались на мне!» — написала нападающая в своём «твиттере».
Видео тренировки Морган доступно в «твиттере» Beast Mode Soccer.
Морган является двукратной чемпионкой мира в составе сборной США. Планетарное первенство она с выигрывала в 2015 и 2019 годах. Всего за национальную команду Алекс сыграла 169 матчей, в которых забила 107 мячей. В составе французского «Лиона» она стала победительницей Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Ранее выступала также за американские клубы «Вест-Кост», «Калифорнию Сторм», «Пали Блюз», «Вестерн Нью-Йорк Флеш», «Сиэтл Саундерс Уимен» и «Портланд Торнс».
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