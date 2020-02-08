«Уотфорд» и «Брайтон» поделили очки в матче чемпионата Англии

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Уотфорд». Встреча прошла на стадионе «Фалмер» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре, отличившийся на 19-й минуте с передачи хавбека Этьена Капу. В конце встречи защитник гостей Эдриан Мариаппа сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота.

Серия «Брайтона» без побед в чемпионата Англии достигла шести матчей. «Уотфорд» не может выиграть в АПЛ уже в течение четырёх встреч кряду.

«Брайтон» занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе команды Грэма Поттера 27 очков. «Уотфорд» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.

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