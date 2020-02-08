«Байер» одолел «Боруссию» в голевой перестрелке. Холанд впервые не забил за дортмундцев

В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» принимал дортмундскую «Боруссию». Матч прошёл на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершился со счётом 4:3.



На 20-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Кевина Фолланда, однако спустя всего 2 минуты равенство восстановил защитник гостей Матс Хуммельс. Через 11 минут «шмели» повели в счёте — голом в своём дебютном матче за клуб отметился полузащитник Эмре Джан. Под занавес первого тайма Фолланд оформил дубль. На 64-й минуте Рафаэл Геррейру вывел «Боруссию» вперёд. В концовке «Байер» перевернул ход матча — на 81-й и 82-й минутах отличились форвард Леон Бэйли и хавбек Ларс Бендер.



Без гола в этом матче остался нападающий гостей Эрлинг Холанд. С момента перехода в зимнее трансферное окно из «Ред Булл Зальцбург» он провёл за клуб 4 встречи и отличился в каждой из них. Всего на его счету 8 мячей.



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