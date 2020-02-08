«Байер» одолел «Боруссию» в голевой перестрелке. Холанд впервые не забил за дортмундцев

В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» принимал дортмундскую «Боруссию». Матч прошёл на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершился со счётом 4:3.
На 20-й минуте хозяева вышли вперёд усилиями нападающего Кевина Фолланда, однако спустя всего 2 минуты равенство восстановил защитник гостей Матс Хуммельс. Через 11 минут «шмели» повели в счёте — голом в своём дебютном матче за клуб отметился полузащитник Эмре Джан. Под занавес первого тайма Фолланд оформил дубль. На 64-й минуте Рафаэл Геррейру вывел «Боруссию» вперёд. В концовке «Байер» перевернул ход матча — на 81-й и 82-й минутах отличились форвард Леон Бэйли и хавбек Ларс Бендер.
Без гола в этом матче остался нападающий гостей Эрлинг Холанд. С момента перехода в зимнее трансферное окно из «Ред Булл Зальцбург» он провёл за клуб 4 встречи и отличился в каждой из них. Всего на его счету 8 мячей.
Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020
- 8 февраля 2020
-
22:49
-
22:33
-
22:24
-
22:23
-
22:02
-
21:56
-
21:28
-
21:20
-
20:51
-
20:45
-
20:35
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:56
-
18:38
-
18:23
-
18:09
-
17:48
-
17:40
-
17:37
-
17:30
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:02
-
17:01
-
16:44