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«Вильярреал» не смог обыграть «Вальядолид» в матче Примеры

«Вильярреал» не смог обыграть «Вальядолид» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 23-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Вальядолида» Рубен Алькарас, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте с передачи нападающего Сандро Рамиреса. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Вильярреала» Херар Морено, которому ассистировал хавбек Висенте Иборра.

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Хавьера Кальехи 35 очков. «Вальядолид» (26) — на 15-м месте.

В 24-м туре Примеры «Вильярреал» на своём поле сыграет с «Леванте», а «Вальядолид» в гостях встретится с «Гранадой». Оба матча состоятся 15 февраля.

Испания - Примера. 23-й тур
08 февраля 2020, суббота. 20:30 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Алькарас – 15'   1:1 Морено – 54'
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