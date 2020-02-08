«Вильярреал» не смог обыграть «Вальядолид» в матче Примеры

В матче 23-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Вальядолида» Рубен Алькарас, отправивший мяч в ворота соперника на 15-й минуте с передачи нападающего Сандро Рамиреса. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Вильярреала» Херар Морено, которому ассистировал хавбек Висенте Иборра.

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Хавьера Кальехи 35 очков. «Вальядолид» (26) — на 15-м месте.

В 24-м туре Примеры «Вильярреал» на своём поле сыграет с «Леванте», а «Вальядолид» в гостях встретится с «Гранадой». Оба матча состоятся 15 февраля.