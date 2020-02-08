Де Брёйне: матчи с «Реалом»? Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнением о предстоящих встречах с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не думаю, что на жеребьёвке нам могла попасться маленькая команда. Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. Это именно те матчи, в которых хочется участвовать. Всем нравится играть в Лиге чемпионов, на чемпионатах мира и Европы.
У меня нет титула Лиги чемпионов. Возможно, подсознательно нам хочется выиграть этот турнир больше всего. Но хочется побеждать везде: в Кубке лиги, Кубке Англии, Лиги чемпионов и даже на тренировках.
Мы уважаем любого соперника. Именно так нам нужно подходить к каждой встрече, даже к матчу с «Порт Вейлом» в Кубке Англии. Мы выставили хороший состав, чтобы показать, что хотим победить», — приводит слова Де Брёйне Sport360.
«Сити» сыграет с «Реалом» 26 февраля и 17 марта.
- 9 февраля 2020
-
00:20
- 8 февраля 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:39
-
23:27
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:33
-
22:24
-
22:23
-
22:02
-
21:56
-
21:28
-
21:20
-
20:51
-
20:45
-
20:35
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:28
-
19:12
-
18:56
-
18:38
-
18:23
-
18:09
-
17:48
-
17:40
-
17:37