Де Брёйне: матчи с «Реалом»? Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мнением о предстоящих встречах с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что на жеребьёвке нам могла попасться маленькая команда. Если хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать лучших. Это именно те матчи, в которых хочется участвовать. Всем нравится играть в Лиге чемпионов, на чемпионатах мира и Европы.

У меня нет титула Лиги чемпионов. Возможно, подсознательно нам хочется выиграть этот турнир больше всего. Но хочется побеждать везде: в Кубке лиги, Кубке Англии, Лиги чемпионов и даже на тренировках.

Мы уважаем любого соперника. Именно так нам нужно подходить к каждой встрече, даже к матчу с «Порт Вейлом» в Кубке Англии. Мы выставили хороший состав, чтобы показать, что хотим победить», — приводит слова Де Брёйне Sport360.

«Сити» сыграет с «Реалом» 26 февраля и 17 марта.