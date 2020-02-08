Бэйл вошёл в заявку «Реала» на матч с «Осасуной», Азар — нет

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявку на матч 23-го тура испанской Примеры с «Осасуной», который состоится завтра, 9 февраля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 18:00 мск.
В список из 18 футболистов вошёл нападающий Гарет Бэйл, не выходивший на поле в последних матчах команды. При этом в списке не оказалось форварда Эдена Азара, на днях приступившего к тренировкам по завершении длительного восстановления после травмы.
Заявка «Реала»:
вратари Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;
защитники Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;
полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Лукас Васкес;
нападающие Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
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