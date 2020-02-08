Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бэйл вошёл в заявку «Реала» на матч с «Осасуной», Азар — нет

Бэйл вошёл в заявку «Реала» на матч с «Осасуной», Азар — нет
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявку на матч 23-го тура испанской Примеры с «Осасуной», который состоится завтра, 9 февраля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 18:00 мск.

В список из 18 футболистов вошёл нападающий Гарет Бэйл, не выходивший на поле в последних матчах команды. При этом в списке не оказалось форварда Эдена Азара, на днях приступившего к тренировкам по завершении длительного восстановления после травмы.

Заявка «Реала»:

вратари Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе;

защитники Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди;

полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Лукас Васкес;

нападающие Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Зидан: проблему с Бэйлом невозможно решить, потому что её не существует
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020