Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» с Головиным вырвал победу в матче с аутсайдером чемпионата Франции

«Монако» с Головиным вырвал победу в матче с аутсайдером чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

В 24-м туре французской Лиги1 «Амьен» принимал «Монако». Матч прошёл на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене и завершился со счётом 1:2.

Первый гол был забит в начале встречи, на 9-й минуте. Его автором стал нападающий хозяев Серу Гирасси. Монегаски ответили точным ударом форварда Виссама Бен-Йеддера на 85-й минуте. Решающий гол в исполнении нападающего гостей Ислама Слимани был забит на 3-й компенсированной минуте.

В составе монегасков участие в матче принял полузащитник Александр Головин. Россиянин вышел на поле в стартовом составе и получил жёлтую карточку в середине второго тайма.

«Монако», набрав 35 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1, однако может опуститься ниже по итогам тура. «Амьен» (20) остался на предпоследней, 19-й строчке.

Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020

Франция - Лига 1. 24-й тур
08 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Амьен
Амьен
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
1:0 Гирасси – 9'   1:1 Бен-Йеддер – 85'   1:2 Слимани – 90+3'

Результаты параллельных матчей 24-го тура Лиги 1:

«Ренн» — «Брест» — 0:0
«Дижон» — «Нант» — 3:3
«Ницца» — «Ним» — 1:3
«Метц» — «Бордо» — 1:2

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020