«Монако» с Головиным вырвал победу в матче с аутсайдером чемпионата Франции

В 24-м туре французской Лиги1 «Амьен» принимал «Монако». Матч прошёл на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене и завершился со счётом 1:2.
Первый гол был забит в начале встречи, на 9-й минуте. Его автором стал нападающий хозяев Серу Гирасси. Монегаски ответили точным ударом форварда Виссама Бен-Йеддера на 85-й минуте. Решающий гол в исполнении нападающего гостей Ислама Слимани был забит на 3-й компенсированной минуте.
В составе монегасков участие в матче принял полузащитник Александр Головин. Россиянин вышел на поле в стартовом составе и получил жёлтую карточку в середине второго тайма.
«Монако», набрав 35 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1, однако может опуститься ниже по итогам тура. «Амьен» (20) остался на предпоследней, 19-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Франции сезона-2019/2020
Результаты параллельных матчей 24-го тура Лиги 1:
«Ренн» — «Брест» — 0:0
«Дижон» — «Нант» — 3:3
«Ницца» — «Ним» — 1:3
«Метц» — «Бордо» — 1:2
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