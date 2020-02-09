Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» сделала главной целью на лето Фабиана Руиса, которым интересуется «Реал»

«Барселона» сделала главной целью на лето Фабиана Руиса, которым интересуется «Реал»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, вероятно, станет предметом борьбы испанских грандов на трансферном рынке в летнее межсезонье.

Как сообщает Cadena Ser, 23-летний футболист стал приоритетной целью «Барселоны». Решение приобрести Фабиана по окончании сезона приняли президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу и спортивный директор клуба Эрик Абидаль. К тому же нынешний главный тренер команды Энрике Сетьен хорошо знаком с игроком по работе в «Бетисе».

При этом интерес к Руису по-прежнему проявляет принципиальный соперник сине-гранатовых – мадридский «Реал». Сообщалось, что «сливочные» хотели купить хавбека ещё в зимнее трансферное окно, однако переход так и не состоялся.

Руис является воспитанником «Бетиса», в составе которого дебютировал в 2014 году, а за «Наполи» выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне испанский полузащитник провёл 19 матчей в чемпионате Италии, забил 1 гол, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.

В январе «Барселона» предпринимала попытки вернуть Иньесту
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020