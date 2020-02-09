«Барселона» сделала главной целью на лето Фабиана Руиса, которым интересуется «Реал»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, вероятно, станет предметом борьбы испанских грандов на трансферном рынке в летнее межсезонье.



Как сообщает Cadena Ser, 23-летний футболист стал приоритетной целью «Барселоны». Решение приобрести Фабиана по окончании сезона приняли президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу и спортивный директор клуба Эрик Абидаль. К тому же нынешний главный тренер команды Энрике Сетьен хорошо знаком с игроком по работе в «Бетисе».



При этом интерес к Руису по-прежнему проявляет принципиальный соперник сине-гранатовых – мадридский «Реал». Сообщалось, что «сливочные» хотели купить хавбека ещё в зимнее трансферное окно, однако переход так и не состоялся.



Руис является воспитанником «Бетиса», в составе которого дебютировал в 2014 году, а за «Наполи» выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне испанский полузащитник провёл 19 матчей в чемпионате Италии, забил 1 гол, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.



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