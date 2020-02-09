«Барселона» сделала главной целью на лето Фабиана Руиса, которым интересуется «Реал»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис, вероятно, станет предметом борьбы испанских грандов на трансферном рынке в летнее межсезонье.
Как сообщает Cadena Ser, 23-летний футболист стал приоритетной целью «Барселоны». Решение приобрести Фабиана по окончании сезона приняли президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу и спортивный директор клуба Эрик Абидаль. К тому же нынешний главный тренер команды Энрике Сетьен хорошо знаком с игроком по работе в «Бетисе».
При этом интерес к Руису по-прежнему проявляет принципиальный соперник сине-гранатовых – мадридский «Реал». Сообщалось, что «сливочные» хотели купить хавбека ещё в зимнее трансферное окно, однако переход так и не состоялся.
Руис является воспитанником «Бетиса», в составе которого дебютировал в 2014 году, а за «Наполи» выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне испанский полузащитник провёл 19 матчей в чемпионате Италии, забил 1 гол, отдал 2 результативные передачи и получил 2 жёлтые карточки.
- 9 февраля 2020
-
01:45
-
01:24
-
00:57
-
00:55
-
00:44
-
00:42
-
00:29
-
00:27
-
00:20
- 8 февраля 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:39
-
23:27
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:33
-
22:24
-
22:23
-
22:02
-
21:56
-
21:28
-
21:20
-
20:51
-
20:45
-
20:35
-
20:15
-
20:14
-
19:59
-
19:54
-
19:47
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:28