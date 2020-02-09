Роналду побил рекорд Трезеге, забив за «Ювентус» в 10-м матче Серии А подряд
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в выездном матче 23-го тура итальянской Серии А с «Вероной». 35-летний футболист отправил мяч в ворота соперника на 65-й минуте.
Роналду забил за «Ювентус» в 10-м матче чемпионата Италии подряд. Португалец стал первым игроком «старой синьоры», которому это удалось. Ранее рекорд туринского клуба принадлежал французскому форварду Давиду Трезеге, который забил в девяти встречах кряду.
Криштиану выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. Ранее он защищал цвета мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонского «Спортинга». Контракт нападающего с чёрно-белыми рассчитан до 30 июня 2022 года.
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