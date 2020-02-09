Данни: Кокорин украсил бы любую команду мира

Бывший капитан «Зенита» полузащитник Мигел Данни поделился мыслями о ситуации нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина, сосланного в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.
«То, что творится, мне совсем не понятно. Когда Саша находился в тюрьме, все, и я в том числе, ждали, когда он начнёт играть. Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провёл очень хорошо и был готов на все сто процентов. Если бы он остался в главной команде, то наверняка принёс бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень.
Признаюсь, мне неизвестны причины, почему его отправили в «Зенит-2», и не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но, убеждён, Кокорин смог бы заиграть не только в «Зените», но и в Европе. Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола. Ещё раз подчеркну – этот форвард украсил бы любую команду мира», – цитирует Данни «Спорт день за днём».
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