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«Атлетико» прервал трёхматчевую серию без побед в Примере, обыграв «Гранаду»

«Атлетико» прервал трёхматчевую серию без побед в Примере, обыграв «Гранаду»
Футбол / Испания 0

В матче 23-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Гранаду». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал нападающий «Атлетико» Анхель Корреа, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте с передачи полузащитника Коке.

«Атлетико» прервал трёхматчевую серию без побед в чемпионате Испании. В предыдущих турах команда Диего Симеоне потерпела два поражения и один раз сыграла вничью.

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридского клуба 39 очков. «Гранада» (30) — на 10-м месте.

В 24-м туре «Атлетико» 14 февраля на выезде сыграет с «Валенсией», а «Гранада» на следующий день дома примет «Вальядолид».

Испания - Примера. 23-й тур
08 февраля 2020, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Корреа – 6'
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