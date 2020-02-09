Новичок «Манчестер Юнайтед» Игало тренируется со сборной Великобритании по тхэквондо

Нигерийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, перешедший в клуб на правах аренды из китайского «Шанхай Шэньхуа», набирает форму, тренируясь вместе со сборной Великобритании по тхэквондо.

Сама сборная проходит подготовку к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в столице Японии Токио. Старания 30-летнего игрока также высоко оценил работающий с ним тренер по физподготовке Уэйн Ричардсон. «Это один из немногих игроков, поразивших меня своей решимостью, готовностью к бою и стремительностью», — сказал Ричардсон.

Одион Игало ранее выступал за норвежский «Люн», итальянские «Удинезе» и" Чезену", испанскую «Гранаду» и английский «Уотфорд». Игрок не принимал участия в официальных матчах с 1 декабря 2019 года.