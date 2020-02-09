Правительство Нидерландов выделило € 14 млн для борьбы с расизмом на стадионах

Правительство Нидерландов выделило сумму в € 14 млн для борьбы с проявлениями расизма на футбольных стадионах. Кроме того, правительство и федерация футбола Нидерландов совместно разработали трёхлетний план по борьбе с расовой дискриминацией.

«Клубы, приложившие недостаточно усилий для противодействия расизму, могут быть лишены очков, оштрафованы или наказаны одной или несколькими играми без зрителей на домашнем стадионе. Футболисты могут столкнуться с длительной дисквалификацией и отстранением от матчей или тренировок. Создадут отдельную дискриминационную палату в дисциплинарном и апелляционных комитетах.

Планируется выпустить мобильное приложение, которое позволит фанатам анонимно сообщать о расистских проявлениях на стадионах, также будут использоваться специальные камеры для выявления нарушителей порядка", — говорится в совместном заявлении федерации и правительства.