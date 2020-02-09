Крауч: старый Моуринью вернулся

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч дал оценку работе и поведению главного тренера «Тоттенхэма» португальца Жозе Моуринью.
«Тот Моуринью, которого мы видим сейчас, вернулся к старому „я“. Вы видели, как он вёл себя во время игры с „Манчестер Сити“. Это тот самый старый-добрый Моуринью, боевой и играющий на публику. Он не всем нравится, но я верю, что он заново открыл себя. Когда Жозе пришёл в „Тоттенхэм“, его глаза горели. Дела шли не очень хорошо, но во время игры с „Сити“ он был полон жизни.
Вспомните, каким он был в «Манчестер Юнайтед». Уставший с самого начала человек. И тем не менее он смог выиграть два из трёх трофеев команды после Алекса Фергюсона.
Пока есть фанаты «Тоттенхэма», которые обожают Почеттино и до сих пор страдают из-за его увольнения, но что они скажут, если Моуринью принесёт им в мае трофей? Я очень хочу, чтобы «Тоттенхэм» выиграл трофей, и Моуринью может привносить в команду быстрые изменения как никто другой", — приводит слова Крауча Daily Mail.
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