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Морено: «Монако» всё ещё строит команду

Морено: «Монако» всё ещё строит команду
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал результат матча 24-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном» (2:1).

«В первом тайме мы допустили несколько тактических ошибок, которые позже исправили. Мы всё ещё строим команду, я пробыл здесь всего несколько недель. Мы должны продолжать работать над различными аспектами нашей игры.

Слимани — великий игрок. Я сказал это, как только возглавил „Монако“. У нас потрясающая атака, с игроками высшего уровня. Очень рад, что Слимани забил. В то же время вся команда приложила немало усилий для этой победы», — приводит слова Морено AFP.

«Монако», набрав 35 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1, однако может опуститься ниже по итогам тура. «Амьен» (20) остался на предпоследнем, 19-м месте.

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