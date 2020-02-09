«Зенит» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 15:00

Сегодня, 9 февраля, состоится товарищеский матч «Зенит» — ЦСКА. Встреча пройдёт в спортивном городке Камило Кано в Ла Нусии. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



После 19 туров петербургский «Зенит», набрав 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. В свою очередь московский ЦСКА (34) располагается на четвёртой строчке, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая столичный «Локомотив».



В первом матче после возобновления чемпионата России «Зенит» сыграет с «Локомотивом», а ЦСКА — с «Уралом». Обе встречи пройдут 29 февраля.