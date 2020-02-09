Матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за мощного циклона

Матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «Кёльна» на своей странице в «Твиттере».



Причиной отмены встречи стал мощный циклон «Сабина». Из-за него организаторы не могут гарантировать болельщикам безопасность на стадионе. Ожидается, что циклон пройдёт практически по всей территории Германии и вызовет сильные ливни и шквалистый ветер. Также в некоторых областях не исключены наводнения из-за обилия осадков.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 39 очков в 20 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Кёльн» (23) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», набравшая 42 очка в 20 встречах.