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Воскресные матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за шторма

Воскресные матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за шторма
Футбол / Прочие турниры 0

Все матчи 22-го тура чемпионата Нидерландов, запланированные на 9 февраля, перенесены на неопределённый срок, сообщается на официальном сайте турнира.

Причиной переноса игр является шторм «Кьяра». Сообщается, что перенесены матчи «Утрехт» — «Аякс», «АЗ Алкмар» — «Фейеноорд», «Спарта» — «АДО Ден Хааг» и «Эммен» — «Твенте». Новая дата проведения встреч будет объявлена позднее.

Ранее стало известно, что матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за погодных условий. Причиной отмены игры стал мощный циклон «Сабина», надвигающийся на Германию.

Лидером чемпионата Нидерландов на данный момент является амстердамский «Аякс», набравший 50 очков в 21 матче. В первую тройку соревнований также входят «Аз Алкмар» (47) и «Фейеноорд» (40).

Матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за мощного циклона
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