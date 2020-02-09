Воскресные матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за шторма

Все матчи 22-го тура чемпионата Нидерландов, запланированные на 9 февраля, перенесены на неопределённый срок, сообщается на официальном сайте турнира.
Причиной переноса игр является шторм «Кьяра». Сообщается, что перенесены матчи «Утрехт» — «Аякс», «АЗ Алкмар» — «Фейеноорд», «Спарта» — «АДО Ден Хааг» и «Эммен» — «Твенте». Новая дата проведения встреч будет объявлена позднее.
Ранее стало известно, что матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М — «Кёльн» отменён из-за погодных условий. Причиной отмены игры стал мощный циклон «Сабина», надвигающийся на Германию.
Лидером чемпионата Нидерландов на данный момент является амстердамский «Аякс», набравший 50 очков в 21 матче. В первую тройку соревнований также входят «Аз Алкмар» (47) и «Фейеноорд» (40).
- 9 февраля 2020
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:17
-
10:05
-
09:48
-
09:26
-
09:23
-
09:13
-
05:21
-
04:55
-
03:57
-
03:25
-
02:57
-
02:42
-
02:10
-
01:45
-
01:24
-
00:57
-
00:55
-
00:44
-
00:42
-
00:29
-
00:27
-
00:20
- 8 февраля 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:39
-
23:27
-
23:18
-
23:00
-
22:49
-
22:33
-
22:24
-
22:23