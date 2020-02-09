«Зенит» завершит сборы в Испании товарищеским матчем с «Ленинградцем»
Петербургский «Зенит» завершит тренировочные сборы в Испании товарищеским матчем с «Ленинградцем», сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Встреча состоится сегодня, 9 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В матче примут участие футболисты, не задействованные в контрольной встрече с московским ЦСКА. Напомним, «Зенит» также проведёт игру с «армейцами» сегодня, 9 февраля. Начало — в 15:00 мск.
«Ленинградец» был основан в 2018 году. Команда выступает в чемпионате ПФЛ в группе «Запад». В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» занимает первое место. В активе сине-бело-голубых 45 очков после 19 туров. В первом матче после возобновления чемпионата России «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 29 февраля.
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