«Зенит» завершит сборы в Испании товарищеским матчем с «Ленинградцем»

Петербургский «Зенит» завершит тренировочные сборы в Испании товарищеским матчем с «Ленинградцем», сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.



Встреча состоится сегодня, 9 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. В матче примут участие футболисты, не задействованные в контрольной встрече с московским ЦСКА. Напомним, «Зенит» также проведёт игру с «армейцами» сегодня, 9 февраля. Начало — в 15:00 мск.



«Ленинградец» был основан в 2018 году. Команда выступает в чемпионате ПФЛ в группе «Запад». В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» занимает первое место. В активе сине-бело-голубых 45 очков после 19 туров. В первом матче после возобновления чемпионата России «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 29 февраля.