«Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его рождения
Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко. Договор рассчитан до 30 июня 2021 года. Сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 36 лет.
«Спартак» поздравляет Андрея с днём рождения, желает ему крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с красно-белыми!» — говорится в сообщении московского клуба.
Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время защитник помог красно-белым в 86 встречах. В 2017 году Андрей стал чемпионом Российской Премьер-Лиги и победителем Суперкубка России.
«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 22 очка.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Ещенко открыл бутик эксклюзивных брендов одежды и обуви
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:25
-
11:23
-
11:13
-
11:07
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:17
-
10:05
-
09:48
-
09:26
-
09:23
-
09:13
-
05:21
-
04:55
-
03:57
-
03:25
-
02:57
-
02:42
-
02:10
-
01:45
-
01:24
-
00:57
-
00:55
-
00:44
-
00:42
-
00:29
-
00:27
-
00:20
- 8 февраля 2020
-
23:55
Партнерский контент