«Спартак» продлил контракт с Ещенко в день его рождения

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко. Договор рассчитан до 30 июня 2021 года. Сегодня, 9 февраля, футболисту исполнилось 36 лет.

«Спартак» поздравляет Андрея с днём рождения, желает ему крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с красно-белыми!» — говорится в сообщении московского клуба.

Ещенко выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время защитник помог красно-белым в 86 встречах. В 2017 году Андрей стал чемпионом Российской Премьер-Лиги и победителем Суперкубка России.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе московской команды 22 очка.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020