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Коченков — о Смолове: я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше

Коченков — о Смолове: я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Локомотива» Антон Коченков поделился мнением о переходе нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова в «Сельту» на правах аренды.

«Обрадовался за Фёдора Смолова. Всегда приветствую стремление играть в сильном чемпионате. Да, команда не борется за высокие места, но попробовать себя в другой стране — это очень круто. У него здесь были небольшие проблемы с игровой практикой, поэтому тем более правильное решение. Я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше», — приводит слова футболиста сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить права на российского форварда по окончании сезона.

Смолов попал в заявку «Сельты» на матч Примеры с «Севильей»
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