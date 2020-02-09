Коченков — о Смолове: я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше

Голкипер московского «Локомотива» Антон Коченков поделился мнением о переходе нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова в «Сельту» на правах аренды.



«Обрадовался за Фёдора Смолова. Всегда приветствую стремление играть в сильном чемпионате. Да, команда не борется за высокие места, но попробовать себя в другой стране — это очень круто. У него здесь были небольшие проблемы с игровой практикой, поэтому тем более правильное решение. Я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше», — приводит слова футболиста сайт телеканала «Матч ТВ».



Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» 30 января. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить права на российского форварда по окончании сезона.