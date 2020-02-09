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Капитан «Астон Виллы» Грилиш согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Астон Виллы» Грилиш согласился перейти в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Капитан бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш, выступающий на позиции атакующего полузащитника, дал согласие на переход в «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом, сообщает Goal.

«Манчестер Юнайтед» пока не начинал официальных переговоров с «Астон Виллой» о трансфере 24-летнего англичанина. Стоимость хавбека оценивается в € 35 млн. Его контракт с клубом из Бирмингема рассчитан до 30 июня 2023 года.

По информации издания, Грилиш уже начал подыскивать дом в Манчестере, поскольку рассчитывает на долгосрочное сотрудничество. Ожидается, что в составе «красных дьяволов» Джек будет зарабатывать намного больше, чем в «Астон Вилле». Сейчас его оклад составляет £ 100 тыс. (примерно € 118 тыс.) в неделю.

В нынешнем сезоне Грилиш забил 9 голов и отдал 7 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

Грилиш — приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на лето
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