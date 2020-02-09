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Б. Силва: нынешний розыгрыш АПЛ стал огромным разочарованием для «Манчестер Сити»

Б. Силва: нынешний розыгрыш АПЛ стал огромным разочарованием для «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о выступлении «горожан» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

«Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги стал для нас огромным разочарованием. Мы сильно отстаём от „Ливерпуля“ и теперь должны бороться за второе место. Это очень больно, на старте сезона мы думали только о победе. Это главный турнир для нас и наших болельщиков. Никто не ожидал, что мы будем так далеко от „Ливерпуля“. Это сильно огорчает. Теперь нам нужно понять, что было сделано не так и как мы можем решить проблему», — приводит слова Силвы Sky Sports.

«Манчестер Сити» набрал 51 очко в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (73).

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