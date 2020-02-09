«Ростов» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 18:00

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 3-го тура товарищеского турнира в Катаре «Ростов» — «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, ранее победителем товарищеского турнира стал московский «Спартак», который в 3-м туре обыграл «Партизан» (3:2).
«Ростов» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (34) — на 5-м месте.
Это третий розыгрыш товарищеского турнира. Впервые он был проведён в Катаре зимой 2019 года. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Второй розыгрыш состоялся в Австрии летом того же года, и первое место занял «Краснодар», набравший больше очков, чем «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.
- 9 февраля 2020
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