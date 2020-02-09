«Осасуна» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 18:00

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Осасуна» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. В судейскую бригаду войдут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный рефери — Алонсо Де Эна Вольф.
В первой части чемпионата Испании «Реал» встречался с «Осасуной» в матче 6-го тура. Игра завершилась победой «сливочных» со счётом 2:0.
Мадридский «Реал» набрал 49 очков в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Осасуна» (28) — на 12-м месте. В тройку лидеров также входят «Барселона» (46) и «Хетафе» (42).
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